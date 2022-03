Non va oltre il pari senza rete il Lecce a Parma. Giallorossi secondi in classifica dietro il Monza capolista

Parma-Lecce 0-0

Parma: Turk, Danilo (51 st Circati), Tutino (56 st Pandev), Vazquez, Del Prato, Bernabè (79 st Juric), Benedyczak (56 st Simy), Sohm, Cobbaut, Rispoli (79 st Correia), Man. A disposizione: Rossi, Balogh, Brunetta, Juric, Camara, Coulibaly, Pandev, Circati, Oosterwolde, Andrade, Sits, Simi. Allenatore: Bisoli, in panchina G. Carillo

U.S. Lecce: Plizzari, Lucioni, Coda (77 st Asencio), Tuia, Björkengren (59 st Gargiulo) Strefezza (89 st Ragusa), Blin, Barreca (77 st Gendrey), Calabresi, Hjulmand, Rodriguez (59 st Di Mariano). A disposizione: Samooja, Ragusa, Gargiulo, Di Mariano, Helgason, Gendrey, Listkowski, Gallo, Majer, Asencio. Allenatore: M. Baroni

Arbitro: Antonio Rapuano della sez. di Rimini.

Note: ammoniti 25 pt BLin (L) 26 pt Tutino (P) 36 pt Coda (L) 44 pt Danilo (P) 61 st Cobbaut (P) angoli 6-5 per il Lecce recupero 1 pt 4 st spettatori 7.916 incasso 9.601, 77 euro.

Quarto pareggio consecutivo per i giallorossi che al Tardini non segnano, ma non si fanno nemmeno segnare. Paertita povera di contenuti: nessuna delle due voleva perdere, nessuna delle due ha rischiato. Il Parma chiede un calcio di rigore per un contatto in area tra Barreca e Tutitno per il direttore di gara però non ci sono gli estremi per la concessione. Nella ripresa al 58' Pandev, appena entrato sciupa l'occasione per il vantaggio da zero passi. Plizzari si fa passare un pallone sotto le gambe su sinistro di Vazquez e il calciatore non riesce a girare in rete. Non succede più nulla fino al minuto 84' quando Strefezza ha una doppia occasione: Turk è impreciso in uscita, poi dice di no per due volte al brasiliano. Finisce 0-0, ora la sosta per rifiatare e recuperare i tanti infortunati. Ora Monza in vetta a 57, poi il Lecce subito dietro a 56 con la Cremonese.

