Lautaro Martinez positivo al Covid. Salta l'Argentina, proverà a recuperare per la Juve

Lautaro Martinez è positivo al Covid19. L’annuncio arriva direttamente dalla nazionale argentina, che ha comunicato che l’attaccante dell’Inter a causa della positività salterà le sfide contro Venezuela ed Ecuador.

L’Inter non aveva fatto annunci su Lautaro, la comunicazione è arrivata dall’Argentina. Ora la punta nerazzurra rimarrà a casa finché il tampone non sarà negativo, poi potrà tornare in campo. Dopo la sosta, domenica 3 aprile, c’è la supersfida con la Juventus: al momento è in dubbio, anche se ci sono i tempi per rientrare.

