Frattura alle costole per Nadal, fuori 4-6 settimane. A rischio Internazionali Roma

«Ho una incrinatura da stress ad una costola e starò fuori per 4-6 settimane. Non è una buona notizia e non me lo aspettavo. Sono depresso e triste perché dopo l'inizio della stagione mi sono divertito così tanto». Lo annuncia sui social Rafa Nadal, che al rientro in Spagna dopo aver perso la finale del torneo californiano di Indian Wells ("che ho giocato con forti disagi», scrive) si è sottoposto ad esami e visite che hanno evidenziato la frattura che gli impone lo stop prolungato.

Dopo la finale persa con Fritz, Nadal aveva denunciato un forte fastidio al petto, la sensazione di «avere un ago piantato nel corpo» che gli impediva di respirare» e i test hanno evidenziato la causa.

«Sono arrivato a disputare una parte molto importante della stagione con ottime sensazioni e buoni risultati - prosegue il post del campione maiorchino -. Sono sempre sorretto da uno spirito combattivo e vincente e quello che farò ora è pazientare e quindi ricominciare a lavorare sodo dopo la guarigione. Ancora una volta grazie a tutti per il supporto».

Nadal dovrebbe quindi saltare i tornei sulla terra battuta previsti in aprile, compreso Montecarlo, ed a rischio la sua partecipazione agli Internazionali d’Italia in programma a metà maggio, una settimana prima dell’inizio del Roland Garros (22 maggio).

