Marc Marquez senza pace, torna a vedere doppio. Carriera a rischio? Cos'è la diplopia

Non c'è pace per Marc Marquez costretto a fermare di nuovo i suoi sogni di ritorno alla gloria in MotoGp. Dopo la tremenda caduta in Indonesia che gli aveva impedito di gareggiare ecco un’altra brutta notizia per lo spagnolo della Honda che si era ripreso da poco da una lunga serie di infortuni che lo avevano bloccato e poi frenato nelle ultime stagioni. Al campione iberico è tornata la diplopia, un disturbo alla vista che lo costringe praticamente a vedere doppio, e dai primi esami fatti appena tornato a Barcellona sembra che il riacutizzarsi della malattia sia stato causato proprio dalla bruttissima uscita di pista nel warm-up sul circuito di Mandalika.

Un ennesimo stop che ne pregiudica già le ambizioni per il 2022 e secondo i più pessimisti potrebbe metterne ora veramente a rischio il proseguo della carriera. Già durante il viaggio di ritorno in Spagna - spiega il suo team Honda - Marquez ha iniziato ad avvertire fastidi alla vista e al suo arrivo a Barcellona lunedì, ha fatto una visita di emergenza all’Hospital Clínic de Barcelona col suo oculista di fiducia, il dottor Sanchez Dalmau, che dopo un esame ha confermato una ricaduta di diplopia, problema con cui il pilota aveva fatto i conti già lo scorso novembre. E questa mattina, lo spagnolo è stato visitato dal suo team medico, guidato dal dottor Samuel Antuña, all’ospedale Ruber Internacional di Madrid, dove Marquez è stato sottoposto a un controllo medico generale per valutare tutte le contusioni causate dall’incidente e una risonanza magnetica al cervello.

Questo ha riconfermato che non ha subito altre lesioni. «La valutazione neuro-oftalmologica effettuata su Marc Marquez lunedì dopo il trauma cranico avvenuto al Gran Premio d’Indonesia - ha spiegato Sanchez Dalmau - mostra un nuovo episodio di diplopia causato da una recidiva della paralisi del quarto nervo destro, con un coinvolgimento minore rispetto a quello avvenuto nell’infortunio del novembre 2021. Dopo questo esame, è stato inizialmente deciso di seguire un trattamento conservativo con test medici periodici. La prossima settimana, Marc Marquez si sottoporrà a un nuovo controllo per valutare l'evoluzione dell’infortunio e prevedere il periodo di recupero stimato per tornare alla competizione». A confermare il nuovo episodio di diplopia è lo stesso Marc Marquez tramite un tweet: «Sembra che io stia vivendo un déjà vu. Durante il viaggio di ritorno in Spagna ho iniziato a provare disagio per la mia vista e abbiamo deciso di incontrare il dottor Sánchez Dalmau - le sue parole su Twitter - che ha confermato un nuovo episodio di diplopia». Lo scorso novembre Marquez era stato costretto a saltare l'ultima gara di Valencia e i successivi test di Jerez de la Frontera per le conseguenze di una caduta in allenamento mentre faceva motocross. Lo spagnolo già al tempo aveva sofferto dello stesso problema agli occhi avuto nel 2011. «Fortunatamente è meno grave dell’infortunio che ho avuto alla fine dell’anno scorso - conferma proprio lui -. Ma ora è il momento di riposarsi e aspettare per vedere come si evolverà l’infortunio. Come sempre, grazie mille a tutti voi per il vostro supporto!».

Ecco che cos'è la diplopia

La persona è afflitta da diplopia vede sostanzialmente doppio. Le due immagini, inoltre, non vengono sovrapposte e non si uniscono. Secondo l'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb) "si verifica quando si è in presenza di strabismo: essendo deviati gli assi visivi, un oggetto stimola due punti della retina non corrispondenti nei due occhi, dando luogo alla formazione di due immagini distinte. Questo avviene perché nel cervello le due immagini non si “fondono”. Le cause, si legge ancora, "sono tutte quelle forme presenti spesso sin dalla nascita, che possono manifestarsi in seguito alla comparsa di eventi che alterano i meccanismi di compensazione che il nostro sistema visivo è in grado di attivare". Nel caso di Marquez sarebbe dovuto alla caduta durante la fase di training.

