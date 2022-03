Il Foggia vola sulle ali dell'entusiasmo ed è pronto per la volata finale

E' un Foggia che conquista, che stuzzica. Tre vittorie di fila con il periodo buio che sembra essere definitivamente alle spalle e che il ritorno ai risultati e al bel gioco è riconducibile proprio al recupero della maggior parte della rosa e alla possibilità di schierare quella che nella mente del boemo è la migliore formazione su cui puntare. Uno su tutti la coesione e l’unità di intenti emersa tra gruppo e staff tecnico che si è poi tradotto in quell’abbraccio emozionale tra il capitano Curcio e lo stesso Zeman che ha davvero regalato brividi ai presenti allo Zaccheria.

Rimangono altre cinque sfide con l’obiettivo preciso per il Foggia di totalizzare il maggior numero di punti possibili che potrebbero spingere la comitiva rossonera a guardare anche oltre il sesto posto attualmente appannaggio del Palermo in leggera flessione. Cinque gare di cui tre sul terreno amico con Campobasso, domenica prossima e Catanzaro e Avellino contro due big del campionato intervallate dalle due trasferte con la Vibonese, alla portata del Foggia, e più ostica nel catino di Francavilla Fontana contro la Virtus. Cinque sfide da affrontare con serenità e la convinzione nei propri mezzi maturata in queste nove gare di imbattibilità.

