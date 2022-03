Juventus, nuove accuse di falso in bilancio: nel mirino gli stipendi durante la pandemia

Nuove perquisizioni in tutta Italia nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla procura di Torino sulle presunte plusvalenze della Juventus, che coinvolge i vertici del club bianconero. A finire sotto la lente dei magistrati stavolta è la gestione degli stipendi ai calciatori durante la prima fase della pandemia. Da quanto si apprende, la Juventus sostiene che i giocatori avrebbero rinunciato ad alcune mensilità, mentre per la procura il credito sarebbe stato solo differito e, di conseguenza, il debito andava iscritto a bilancio. Le perquisizioni hanno interessato gli studi legali che in hanno collaborato con il club.

