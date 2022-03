Il cosentino Berardi si scusa dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali: "Dovevamo e potevamo dare di più"

Giornata di riflessioni via social per gli azzurri. Dopo Verratti anche il cosentino Domenico Berardi affida i suoi pensieri post Macedonia del Nord ad Instagram e si scusa: "Dovevamo e potevamo dare di più perché quello che ci fa più rabbia è che non siamo questi. Non ci sono tante cose da aggiungere. Se non, scusateci per questo disincanto. Noi lavoreremo per tornare a farvi sognare. Insieme. Uniti. Azzurri», scrive l’attaccante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Domenico Berardi (@berardi25)

«A mente fredda fa ancora più male. Il sogno di tutti noi italiani si è interrotto nel peggiore dei modi - scrive - Che ci vogliate credere o no, abbiamo davvero fatto tanto. Ci abbiamo provato in tutti i modi ma non è bastato. Era l’obiettivo di tutto il gruppo andare al Mondiale. Per molti di noi la prima volta di giocarci la coppa più bella per il nostro Paese. Era nostra responsabilità portarvi al Mondiale e vivere una splendida avventura tutti insieme come quella della scorsa estate».

Donnarumma: "Riporteremo la Nazionale in alto"

«Il nostro compito è riportare la nazionale dove merita e costruire fin da oggi, passo dopo passo, un futuro vincente. Forza Azzurri": dopo Verratti e Berardi anche Gianluigi Donnarumma, attraverso il suo profilo Instagram parla dell’eliminazione dalle qualificazioni per i Mondiali del Qatar e guarda avanti. «Volevamo partecipare al Mondiale, vivere le straordinarie emozioni che queste competizioni sanno dare, regalare sorrisi agli italiani che ci hanno accompagnati qualche mese fa alla conquista dell’Europeo - scrive - Purtroppo non sarà così, siamo molto delusi e sappiamo quanto tutti gli italiani lo siano, proprio come noi. Ma sappiamo anche che nel calcio come nella vita bisogna guardare avanti e rimettersi in gioco. Il nostro compito è riportare la nazionale dove merita e costruire fin da oggi, passo dopo passo, un futuro vincente. Forza Azzurri».

© Riproduzione riservata