Era tra i più attesi alla Maratona di Roma, ma l'etiope Solomon è sparito nel nulla. Vestiti e bagagli in albergo

Era uno degli atleti più attesi della maratona di Roma. Ma l'etiope Selayneh Shimeles Solomon, 26 anni, considerato uno dei runner più forti della corsa capitolina in programma nello scorso week end, è scomparso. Dell'atleta non si hanno più notizie dalla serata di sabato. Era regolarmente iscritto all'evento, ma ai nastri di partenza non si è mai presentato. I compagni e gli organizzatori non sono riusciti a trovarlo e il giovane risulta tuttora irreperibile. Pensavano ad una rinuncia dell'ultimo momento, ma dell'etiope si sono completamente perse le tracce. Belayneh Shimeles Solomon, con gli altri atleti etiopi, era infatti atteso in aeroporto per prendere l'aereo e tornare a casa, ma a quell'appuntamento non si è mai presentato.

Nella sua camera d'albergo sono rimasti i vestiti, i bagagli e le chiavi dell'hotel. A mancare solo il passaporto e il cellulare, che ha squillato a vuoto. Nel pomeriggio di domenica, uno degli organizzatori della Maratona di Roma ha presentato una denuncia di scomparsa al commissariato Viminale. Ora la polizia indaga sul caso.

