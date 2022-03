Il Portogallo di CR7 e la Polonia di Lewandowski ai Mondiali in Qatar

Il Portogallo di CR7 vola ai mondiali battendo 2-0 la Macedonia del Nord, che aveva eliminato l’Italia. A decidere è stata una doppietta di Bruno Fernandes al 32. e al 65. Cristiano Ronaldo potrà così giocare il suo quinto mondiale a 37 anni. Si qualifica per i mondiali anche la Polonia con un altro 2-0, stavolta alla Svezia di Ibrahimovic, rimasto in campo per 80 minuti. Decidono il rigore siglato da Robert Lewandowski al 49mo della ripresa e al gol del centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, al 73mo.

