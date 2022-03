Umilia un bambino: l'ultima follia di Gascoigne, il "pagliaccio" che non fa ridere

La definizione non è complessa: il pagliaccio (derivato di "paglia", dall'abito tradizionale che ricorda la tela grezza di rivestimento di un pagliericcio), noto anche con l'inglese clown (derivato dall'islandese klunni in italiano goffo), è quel personaggio che ha il compito di divertire gli spettatori, specie negli spettacoli circensi. Tanti aggettivi sono stati spesso affiancati a Paul "Gazza" Gascoigne: estroso, eterno bambino, autodistruttivo. Personalità certamente complessa, a tratti autolesionistica e imprevedibile, schiacciata da un'esistenza non facile, dalla malattia e troppe volte al centro delle cronache per gesti drammatici e tragici, sintomatici di un male di vivere opprimente. Ma noi continuiamo a pensare che il termine più giusto sia pagliaccio. Uno che con lo sport c'entra poco (innumerevoli i suoi fallimenti rispetto a ciò che ricorderemo), uno che tra genio e sregolatezza fa sensibilmente pendere la bilancia dalla seconda parte, uno che dietro ai suoi atteggiamenti che tanto facevano ridere e a volte imbarazzavano nascondeva una fragilità pari al suo talento con i piedi. Non prendetevela a male, ma noi non accosteremmo mai il termine "campione" a uno come Gascoigne. I campioni sono altro.

L'ultima "pagliacciata" Paul Gascoigne, oggi 54enne, l'ha regalata qualche giorno fa durante una partita tra vecchie glorie sul campo dei Rangers Glasgow, altra sua ex squadra. I più ricorderanno il gol nel finale, ma a noi e a molti altri resterà in mente l’episodio che si è verificato nel riscaldamento, quando l'ex calciatore ha sgambettato un piccolo ammiratore che gli si era avvicinato per salutarlo. Dopo averlo chiamato dalle tribune e accolto affettuosamente, a sorpresa Gascoigne ha scalciato da dietro il ragazzino, che si è accasciato a terra dal dolore. E a terra è rimasto per qualche minuto, forse per il dolore forse per l'umiliazione subita. Gascoigne, il pagliaccio che non fa ridere.

Gazza called him on the park to do THAT? pic.twitter.com/k4hJUtcp51 — Lint (@Zeshankenzo) March 27, 2022

