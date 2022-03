Vesciche ai piedi, Sinner si ritira nei quarti a Miami: passa Cerundolo

Neanche il tempo di cominciare ad appassionarsi al match che è arrivata la doccia fredda. Dopo appena 22 minuti di gioco Jannik Sinner si è ritirato nei quarti di finale al «Miami Open», secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.584.055 che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock Stadium (la «casa» dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.11 del ranking e 9 del seeding, finalista lo scorso anno (stoppato sul più bello da Hurkacz), ha lasciato via libera all’argentino Francisco Cerundolo, n.103 ATP, rivelazione del torneo: 4-1 per il sudamericano lo score al momento dello stop. "Ci eravamo allenati insieme nei giorni scorsi - ha detto Cerundolo nell’intervista in campo - ed oggi non mi ero accorto che ci fosse qualcosa che non andava. Solo ho notato che sul 30-15 del quarto gioco si è piegato, ma credevo fosse solo un momento di stanchezza». Stando alle prime indiscrezioni, sono state le vesciche ai piedi la causa del ritiro di Jannik.

