Bayern Monaco in campo in 12 per 20'', il Friburgo presenta ricorso

Il Friburgo, battuto sabato 4-1 dal Bayern Monaco, ha presentato ricorso alla Federcalcio tedesca (DFB) al termine della partita, dopo che il Bayern si è ritrovato per una ventina di secondi con 12 giocatori in campo. In una nota il Friburgo ha spiegato la sua decisione di presentare ricorso: «Il consiglio del Friburgo ha deciso di appellarsi contro il punteggio della partita. La decisione si basa in particolar modo sui seguenti punti: creazione dell’opportunità per il giudice sportivo di valutare l’errore nella sostituzione del Bayern Monaco e dare una risposta per il diritto sportivo; creare una futura sicurezza giuridica in casi comparabili a questo anche per altri club; portare avanti un’azione coerente da parte del Friburgo in caso di violazione delle regole, a prescindere dalla specifica situazione; assumersi una responsabilità anche in termini economici e da un punto di vista sportivo, tenendo conto degli interessi in questione. Una dettagliata giustificazione scritta è stata inviata, a tempo debito, al tribunale sportivo».

Il Friburgo nella nota ha sottolineato che la decisione di presentare ricorso è arrivata, «dopo intense discussioni a diversi livelli e una revisione legale per tutelare gli interessi del club dal punto di vista sportivo, economico e giuridico». Ora la palla passa al giudice sportivo tedesco che dovrà decidere se sanzionare e come il Bayern. «Il tribunale sportivo competente della Federcalcio tedesca (DFB) cercherà prima i pareri delle parti coinvolte nella procedura», ha affermato la DFB da parte sua. Una volta ricevuti e valutati i pareri, la commissione deciderà sull'ulteriore procedura. A sei giorni dalla fine della Bundesliga, i bavaresi guidano il campionato con 66 punti, davanti al Dortmund (57 punti).

