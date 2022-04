Bari, il ds Polito scioglie il nodo allenatore: “Mignani è il tecnico del Bari per il 2022-23”

A promozione in serie B appena conseguita, il ds del Bari, Ciro Polito, analizza il campionato appena vinto, proiettandosi già sul futuro. “Abbiamo finalmente raggiunto l’obiettivo: non ne avevamo altri, ma non era scontato raggiungerlo”, afferma il dirigente biancorosso. “Siamo partiti tra tante difficoltà, con una rosa satura. Ci siamo dovuti inventare tante soluzioni, ma abbiamo dimostrato per tutti i valori di essere i più forti. Ora ci proiettiamo ad un campionato equilibrato, difficile: cambieremo sicuramente, ma l’ossatura del Bari non va stravolta. Dobbiamo costruire poco per volta una grande squadra. I complimenti? Li ho sempre rimandati, ma ora me li tengo perché tra qualche mese saremo di nuovo in battaglia. Il mio obiettivo personale è arrivare in serie A”. Quindi, ecco la rivelazione sul tecnico, sciorinata persino con un foglio mostrato in pubblico. “Michele Mignani è l’allenatore del Bari per il 2022-23”, recita lo scritto. “Non scherziamo nemmeno: Mignani è il nostro allenatore, non è mai stato in discussione. Ha mezzi umani e tattici straordinari: è stato impeccabile nella gestione e abbiamo anche giocato un bel calcio. Mi dispiace che qualcuno abbia pensato ad altri tecnici che hanno lavorato con me, ma non si allena per amicizia. Se Mignani, peraltro, finisse sul mercato, se lo “mangerebbero”: in tanti mi hanno chiesto informazioni sul suo conto. Ma lui resta qui”.

