Il Liverpool ipoteca la semifinale, il City si prende l'andata contro Simeone

Manchester City-Atletico Madrid 1-0

Marcatori: 25’ st De Bruyne.

Manchester City: Ederson 6; Cancelo 6, Stones 6, Laporte 6.5, Aké 6.5; De Bruyne 7, Rodri 6, Gundogan 6 (23'st Grealish 6); Mahrez 5.5 (23'st Foden 7), Bernardo Silva 5.5, Sterling 5.5 (23'st Gabriel Jesus 6). Allenatore: Guardiola 6.5.

Atletico Madrid: Oblak 6.5; Vrsaljko 6, Savic 6.5, Felipe 6, Reinildo 6, Renan Lodi 6; Llorente 6 (15'st Cunha 5.5), Koke 6 (15'st De Paul 5), Kondogbia 6; Griezmann 5.5 (15'st Correa 5.5), Joao Felix 5.5 (36'st Lemar sv). Allenatore: Simeone 6.

Arbitro: Kovacs (Romania) 7.

Note: Ammoniti: De Paul, Correa, Gabriel Jesus, Vrsaljko, Ederson. Angoli: 9-0. Recupero: 0'pt, 2'st.

Manchester. Il primo atto della doppia sfida tra Manchester City e Atletico Madrid ha premiato la formazione inglese che si è imposta di misura grazie a una rete di De Bruyne nella ripresa. Gara a senso unico con la compagine di Guardiola a tenere quasi totalmente il possesso palla e cercando di stringere d’assedio i “Colchoneros” che, per oltre un’ora di gioco si sono difesi alla grande senza correre particolari rischi. Ma i cambi del secondo tempo, soprattutto gli ingressi di Grealish e Foden, hanno conferito maggiore pericolosità alla manovra. E non casualmente la rete della vittoria è arrivata grazie a un’intuizione del giovane talento inglese che ha liberato in area De Bruyne, il cui destro non ha lasciato scampo al portiere Oblak. Appunatemnto a Madrid per il secondo atto.

Benfica-Liverpool 1-3

Marcatori: 17’ pt Konatè, 34’ pt Manè, 4’ st Nunez, 42’ st Luis Diaz.

Benfica: Vlachodimos 7; Gilberto 5, Otamendi 5, Vertonghen 5.5, Grimaldo 5.5; Rafa Silva 6, Taarabt 5 (25' st Meité 6), Weigl 5.5, Everton 6.5 (37' st Yaremchuk sv); Ramos 5 (41' st Joao Mario sv), Nunez 7. Allenatore: Verissimo 5.5.

Liverpool: Alisson 6; Alexander-Arnold 7 (44' st Gomez sv), Konaté 6, Van Dijk 6.5, Robertson 6.5; Keita 7 (44' st Milner sv), Fabinho 6, Thiago Alcantara 5.5 (16' st Henderson 6); Salah 5.5 (16' st Diogo Jota 5.5), Mané 7 (16' st Firmino 5.5), Luis Diaz 7.5. Allenatore: Klopp 6.5.

Arbitro: Manzano (Spagna) 6.5.

Note: Ammoniti: Thiago Alcantara, Taarabt. Angoli 1-6. Recupero 0' pt + 3' +4' st.

Lisbona Il Liverpool s’impone con autorità in casa del Benfica e ipoteca il passaggio alla semifinale. I Reds hanno messo le cose in chiaro già nel primo tempo con i gol di Konatè e Manè, nella ripresa ha accorciato Nunez, nel finale il tris di Luis Diaz.

