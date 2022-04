Benzema è mister Champions: tre gol anche al Chelsea. Il Villarreal stende il Bayern

Chelsea-Real Madrid 1-3

Marcatori: 21’ pt, 24’ pt e 1’ st Benzema, 40’ pt Havertz.

Chelsea: Mendy 4.5; Christensen 5 (1'st Kovacic 6), Thiago Silva 5.5, Rudiger 5.5; James 6, Kanté 5.5 (1'st Ziyech 5.5), Jorginho 6.5 (19'st Loftus-Cheek 6), Azpilicueta 6; Mount 5.5, Pulisic 5 (19'st Lukaku 5); Havertz 6.5. Allenatore: Tuchel 5.

Real Madrid: Courtois 7; Carvajal 6.5, Militao 5.5 (19'st Nacho 6), Alaba 6, Mendy 6.5; Modric 7, Casemiro 6.5, Kroos 6.5 (29'st Camavinga 6); Valverde 6 (41'st Ceballos sv), Benzema 9 (41'st Bale sv), Vinicius 7. Allenatore: Ancelotti 7.

Arbitro: Turpin (Francia) 6.5.

Note: Ammoniti: Militao, Rudiger. Angoli: 5-2. Recupero: 1'pt, 6'st.

Londra. Un superlativo Benzema stende il Chelsea e mette una seria ipoteca per il passaggio in semifinale del Real Madrid. Il formidabile centravanti francese indirizza il match dello “Stamford Bridge” con una doppietta di splendida fattura con due colpi testa chirurgici. I Blues reagiscono e trovano la rete dell’1-2 grazie a un colpo di testa di Havertz. La ripresa si apre col pasticcio di Mendy che regala il terzo gol a Benzema. Lukaku, entrato dalla panchina, sfiora il 2-3, ma finisce senza altri gol.

Villarreal-Bayern Monaco 1-0

Marcatore: 8’ pt Danjuma.

Villarreal: Rulli 6; Foyth 7 (36' st Aurier sv), Albiol 6.5, Pau Torres 7, Estupiñan 6.5; Lo Celso 6.5, Capoue 7, Parejo 6.5, Coquelin 7 (14' st Pedraza 6); Moreno 6, Danjuma 7 (36' st Chukwueze sv). Allenatore: Emery 7.

Bayern Monaco: Neuer 5.5; Pavard 5.5 (26' st Süle sv), Upamecano 5, Hernandez 5, Davies 6; Kimmich 5.5, Musiala 5.5; Coman 5.5, Müller 5 (16' st Goretzka 6, 49' st Roca sv), Gnabry 5 (16' st Sané 6); Lewandowski 5. Allenatore: Nagelsmann 5.

Arbitro: Taylor (Inghilterra) 6.5.

Note: Ammoniti: Emery (all.). Angoli 3-5. Recupero 2' pt, 4' +1' st.

Villareal. Sorprendente successo del Villarreal che, dopo aver fatto fuori la Juventus, mette in difficoltà il super favorito Bayern Monaco battendolo per 1-0 nella partita di andata dei quarti di finale. Gli spagnoli passano subito all’8’ grazie all’attaccante Danjuma, nel primo tempo i tedeschi appaiono abbastanza legnosi tanto che nel finale beccano il secondo gol di Coquelin che però viene annullato dal Var. Nella ripresa il Bayern ci prova, ma è Moreno a cogliere il palo. L’unica chance per il pari in pieno recupero con Koman il cui tiro viene deviato da Rulli.

