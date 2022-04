Atalanta, pari di forza a Lipsia. Ci pensa Muriel. La Roma si fa rimontare dal Bodo Glimt

Lipsia-Atalanta 1-1

Marcatori: 17'pt Muriel, 13'st Zappacosta (aut).

Lipsia: Gulacsi 6; Gvardiol 5.5 (28'st Halstenberg 6), Orban 6, Klostermann 6; Angelino 6.5, Kampl 6, Laimer 6, Henrichs 6 (37'st Mukiele sv); Olmo 6 (28'st Szoboszlai 6.5); Andrè Silva 4.5 (17' st Forsberg 6), Nkunku 7 (37' st Novoa sv). Allenatore: Tedesco 6.

Atalanta: Musso 7; Hateboer 6, Demiral 6.5, Palomino 7, Zappacosta 6 (44'st Pezzella sv); De Roon 6, Freuler 6 (22'st Miranchuk 6), Koopmeiners 6.5; Pessina 5 (16'st Scalvini 6.5), Pasalic 5.5 (16'st Boga 6.5); Muriel 7.5 (16'st Zapata 6.5). Allenatore: Gasperini 6.5.

Arbitro: Oliver (Inghilterra) 6.

Note: Al 13'st Musso para un rigore ad Andrè Silva. Ammoniti: Palomino, Gvardiol, Halstenberg. Angoli: 4-8. Recupero: 0' pt, 3' st.

Lipsia. L’Atalanta porta a casa un buon pareggio dal campo del Lipsia e rinvio il discorso qualificazione alla semifinale tra una settimana a Bergamo. Ancora una volta la squadra di Gasperini ha dimostrato di trovarsi a suo agio in campo europeo tanto da mettere in difficoltà una delle migliori formazioni del campionato tedesco. La rete del vantaggio nerazzurro è una peral di Muriel che salta due uomini e disegna un destro imprendibile. Nella ripresa il Lipsia si guadagna un calcio di rigore che però Andrè Silva si fa parare da Musso, ma nell’azione successiva arriva il pari per una deviazione sfortunata di Zappacosta. Finale spettacolare col palo di Koopmeiners da un lato e la traversa di Szoboszlai dall’altro.

Bodo Glimt-Roma 2-1

Marcatori: 43'pt Pellegrini, 10'st Saltnes, 44'st Vetlesen.

Bodo/Glimt: Haikin 6.5; Sampsted 6, Moe 6 (46'st Kvile sv), Hoibraten 6.5, Wembangomo 6.5; Vetlesen 7, Hagen 6, Saltnes 6.5; Koomsom 5.5 (37'st Mugisha sv), Espejord 6 (32'st Boniface sv), Pellegrino 7. Allenatore: Knutsen 6.5.

Roma: Rui Patricio 4.5; Mancini 6 (23'st Smalling 6), Kumbulla 5.5, Ibanez 5.5; Karsdorp 5.5, Cristante 5, Oliveira 6, Zalewski 6.5 (20'st Viña 5); Mkhitaryan 6.5 (20'st Shomurodov 6), Pellegrini 7; Abraham 5.5. Allenatore: Mourinho 5.5.

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda) 6.

Note: Ammoniti: Cristante, Viña. Angoli: 7-3 per la Roma. Rec. 1' pt, 5' st.

Bodo. Ancora una sconfitta per la Roma sul campo del Bodo Glimt, dopo l’1-6 di quasi sei mesi fa. Stavolta la battuta d’arresto è di misura ma fa male lo stesso perché arriva in rimonta e in coda a una partita che sembrava destinata a finire in parità. Il primo tempo vede i padroni di casa attaccare con continuità ma creare poco sotto porta, mentre la Roma si difende bene e colpisce al tramonto alla fine della frazione di gioco grazie a una combinazione Abraham-Pellegrini che porta il capitano giallorosso a segno con un sinistro sotto la traversa. La ripresa riparte con il Bodo tutto in avanti tanto che trova la rete del pareggio con un tiro dal limite deviato fortuitamente da Saltnes che inganna Rui Patricio non impeccabile nell’occasione. Nel finale un calcio piazzato libera Vetlesen da solo in area di testa per il 2-1. Tutto rimandato a una settimana all’Olimpico.

