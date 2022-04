Serie A, si infiamma la lotta scudetto. Inter e Napoli giocano in casa, il Milan in trasferta con il Torino

Torna in campo la Serie A per la 32° giornata di campionato. Si accende sempre più la lotta scudetto tra Milan, Inter e Napoli, ma anche per la qualificazione alle Coppe europee e in basso per la salvezza. Oggi in programma tre anticipi: in campo Inter e Juve contro, rispettivamente, Verona e Cagliari. La giornata si apre alle 15 con la prima partita in programma tra Empoli e Spezia.

Domani pomeriggio il Napoli ospiterà la Fiorentina, mentre nel posticipo della domenica sera il Milan, dopo il pari a reti bianche con il Bologna, sarà impegnato nella trasferta di Torino contro i granata di Juric.

Il programma della giornata

Empoli - Spezia (oggi alle 15, diretta Dazn)

Inter - Verona (oggi alle 18, diretta Dazn)

Cagliari - Juventus (oggi alle 20:45, diretta Dazn/Sky)

Genoa - Lazio (domani alle 12:30, diretta Dazn/Sky)

Napoli - Fiorentina (domani alle 15, diretta Dazn)

Sassuolo - Atalanta (domani alle 15, diretta Dazn)

Venezia - Udinese (domani alle 15, diretta Dazn)

Roma - Salernitana (domani alle 18, diretta Dazn)

Torino - Milan (domani alle 20:45, diretta Dazn/Sky)

© Riproduzione riservata