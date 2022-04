Curling: l'Italia uomini conquista uno storico bronzo ai Mondiali

L’Italia del curling prosegue a scrivere capitoli di storia. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di Las Vegas dopo aver nettamente sconfitto per 13 a 4 gli Stati Uniti. Il curling italiano non aveva mai centrato una medaglia iridata. Dopo il bronzo agli Europei e l’oro nel doppio misto ai Giochi olimpici di Pechino con Stefania Constantini ed Amos Mosaner, la squadra maschile italiana allenata da Claudio Pescia ha avuto la meglio dei padroni di casa sin dalla prima mano. Importante è stato il vantaggio per 4 a 0 nel primo end. Autori della grande impresa per lo stone azzurro sono stati lo skip Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin. In squadra anche il sostituto Mattia Giovanella. Gli statunitensi Korey Dropkin, Joe Polo, Mark Fenner e Tom Howell hanno avuto difficoltà a recuperare i quattro punti persi nel primo end. Nella settima e ultima mano, eccellente prestazione di Retornaz capace di ottenere ben sei punti e quindi porre fine all’incontro.

«Sono carico di emozioni perchè è questa medaglia mondiale significa che abbiamo raggiunto qualcosa di molto importante per noi e per il nostro Paese - ha detto Retornaz al termine della partita -. E’ una stagione da sogno per il curling italiano. Essere nelle tre migliori squadre degli Europei, essere nelle tre migliori squadre del mondo e avere una medaglia d’oro olimpica è molto importante. E’ il momento giusto se qualcuno vuole investire o promuovere ancora di più il curling nel nostro Paese».

