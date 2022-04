L'Atalanta eliminata dal Lipsia in Europa League

Atalanta-Lipsia 0-2

Marcatori: 18'pt, 42'st (rig) Nkunku.

Atalanta: Musso 4.5; Hateboer 5, Demiral 6 (25'st Scalvini 6), Palomino 5.5, Zappacosta 5.5; De Roon 6, Freuler 6 (43'st Pasalic sv); Malinovskyi 5.5 (13'st Muriel 6.5), Koopmeiners 5.5, Boga 6 (25'st Miranchuk 6); Zapata 5.5. Allenatore: Gasperini 5.

Lipsia: Gulacsi 6; Simakan 6, Orban 7, Gvardiol 6.5 (34'st Poulsen 6); Henrichs 5.5 (28'st Klostermann 6), Kampl 6 (34'st Halstenberg 6), Laimer 7.5 (28'st Adams 6), Angelino 6; Dani Olmo 6; André Silva 5.5 (18'st Szoboloszlai 6), Nkunku 8. Allenatore: Tedesco 6.5.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna) 4.5.

Note: Spettatori: 17.905 Ammoniti: Henrichs, Zapata, Freuler, Demiral, Orban, Koopmeiners, Hateboer, Simakan, Kampl. Angoli: 5-4 per il Lipsia. Recupero: 0'pt, 7'st.

Bergamo. Nulla da fare per l’Atalanta che saluta l’Europa League a favore di un Lipsia che si è dimostrato, in fine dei conti, più solido e maturo per una semifinale che è tutt’altro che immeritata. Il primo tempo dei nerazzurri non è dei migliori: troppe imprecisioni e il ritmo non è quello giusto per mettere in difficoltà i tedeschi. Quanto basta per la formazione ospite di organizzarsi e colpire al primo vero affondo con il talento emergente Nkunku il quale al 18’ buca Musso e porta in vantaggio i suoi. La reazione degli atalantini non è concreata tanto che Gulacsi non deve compiere alcun intervento decisivo.

Nella ripresa Gasperini cambia le carte mandando in campo Muriel e la la manovra ne guadagna anche se la difesa del “calabrese” Tedesco tiene molto bene. E così con l’Atalanta tutta in avanti arriva il contropiede ficcante ospite con Nkunku che viene atterrato da Musso in area. Rigore trasformato dallo stesso attaccante e giochi fatti.

