Milan e Inter avanti a passo scudetto: Leao e Messias per il Diavolo, nerazzurri col tris d'autore

Milan-Genoa 2-0

Marcatori: 11' pt Leao, 42' st Messias.

Milan: Maignan 6.5; Kalulu 7, Gabbia 6 (29'st Krunic sv), Tomori 7, Hernandez 6.5; Tonali 5.5, Bennacer 6 (41'st Diaz sv); Saelemaekers 5 (16'st Messias 7), Kessié 5.5, Leao 7 (41'st Ballo-Touré sv); Giroud 5.5 (16'st Rebic 6.5). All.: Pioli 6.5.

Genoa: Sirigu 6; Hefti 5.5, Ostigard 6, Bani 5.5 (46'st st Hernani sv), Vasquez 6; Frendrup 5.5 (27'st Yeboah sv), Badelj 5.5, Galdames 6; Ekuban 5 (10'st Melegoni 6), Amiri 5.5 (27'st Gudmundsson sv); Piccoli 5 (10'st Destro 5.5). All.: Blessin 5.5.

Arbitro: Chiffi di Padova 6.5.

Note: ammoniti: Yeboah, Tonali, Hefti. Angoli: 3-1 per il Milan. Recupero: 3', 4'.

Milano. Dopo due pareggi di fila il Milan torna a vincere in campionato, battendo un buon Genoa per 2-0. A San Siro decidono la fiammata iniziale di Leao e il sigillo nel finale di Messias: la squadra di Pioli, al sesto clean sheet consecutivo, si riporta prima in classifica contro-scavalcando i cugini dell’Inter, gli uomini di Blessin invece tornano a casa con il terzo ko di fila restando penultimi in classifica. Il primo gol all’11’: Leao è bravissimo a colpire al volo di mancino su cross perfetto di Kalulu. Nella ripresa, il raddoppio arriva nel finale (42’): Messias viene prima respinto sulla linea da Sirugu, poi sulla ribattuta ribadisce in rete il 2-0. Prima della fine Maignan salva su colpo di testa ravvicinato di Hernani.

Spezia-Inter 1-3

Marcatori: 31’ pt Brozovic, 28’ st Lautaro, 43’ st Maggiore, 49’ st Sanchez.

Spezia: Provedel 6; Amian 6, Erlic 5.5, Nikolaou 5.5, Reca 6 (37’pt Ferrer 5.5); Kiwior 6, Maggiore 7; Gyasi 6, Kovalenko 5 (1’st Agudelo 6.5), S.Bastoni 6 (15’st Verde 5.5); Manaj 6 (15’st Nzola 4, 25’st Antiste sv). Allenatore: Thiago Motta 6.

Inter: Handanovic 6.5; D’Ambrosio 7, Skriniar 6.5, A.Bastoni 6.5 (37’st de Vrij sv); Dumfries 6 (28’st Darmian 6), Barella 6.5, Brozovic 7, Calhanoglu 6 (30’st Vidal sv), Perisic 6.5; Correa 5.5 (15’st Lautaro 7.5), Dzeko 5.5 (15’st Sanchez 7). Allenatore: Inzaghi 6.

Arbitro: Maresca di Napoli 6.

Note: ammoniti: Bastoni, Nikolaou. Angoli: 6-7. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

La Spezia. Terza vittoria consecutiva per l’Inter, che batte a domicilio lo Spezia 3-1, assapora per due ore la vetta prima di lasciarla al Milan che poco dopo batte il Genoa. Al “Picco” decidono le reti di Brozovic, Lautaro Martinez e Sanchez che permettono ai nerazzurri di restare a -2 dal Milan ma con una partita da recuperare, mentre serve a poco il bel gol di Maggiore per i liguri: gli uomini di Thiago Motta tornano a perdere restando comunque a +11 sulla zona retrocessione.

I primi a rendersi pericolosi sono i padroni di casa con Gyasi dopo appena 5’, ma Handanovic è attento ed esce provvidenzialmente sull'attaccante bianconero dopo un errore di Perisic. La gara la fanno i nerazzurri per mole di gioco e possesso palla, trovando poi al 31’ il gol del vantaggio firmato Brozovic, che spara un gran sinistro sotto la traversa su sponda aerea di D’Ambrosio. Al 39’ Correa sfiora il raddoppio venendo murato due volte dalla difesa, poi ad inizio ripresa ci pensa anche Barella a spaventare Provedel con un mancino da buona posizione terminato sul fondo.

Il raddoppio dell’Inter arriva comunque al 28’ della ripresa grazie al neo entrato Lautaro, che tocca quel tanto che basta su cross di Perisic per firmare il 2-0 che mette in cassaforte il risultato, anche se nel finale il gran gol di Maggiore prova a riaccendere inutilmente le speranze dello Spezia. Nel recupero ci pensa Sanchez a richiuderla definitivamente con la rete del 3-1 su assist di Lautaro.

© Riproduzione riservata