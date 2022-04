Serie A pronta per il rush finale. Scudetto, Champions, salvezza. Ancora tutto è in ballo

Riflettori puntati sul Napoli, che si gioca molte delle residue chance scudetto lunedì nel posticipo con la Roma gasata dal poker rifilato al Bodo. I partenopei sono virtualmente terzi, visto che l’Inter deve recuperare una gara, e non possono più permettersi passi falsi. Inter e Milan anticipano con Spezia e Genoa, poi dovranno concentrarsi sul derby di ritorno di Coppa Italia, che vale la finale. Per il quarto posto Champions la Juve, largamente avanti, secondo Allegri ha bisogno di 10 punti per stare tranquilla. Intanto deve sbarazzarsi di un avversario ondivago come il Bologna, che è appena ritornato al successo con i gol di Arnautovic.

Per i posti in Europa la Fiorentina prova a sfruttare l’onda lunga del successo sul Napoli (in attesa di provare uno sgambetto complicato, ma non impossibile, mercoledì con la Juve in Coppa Italia) giocando in casa col Venezia che, dopo sei ko di fila, è sempre più in bilico. Molto più complicato il compito della Lazio che riceve il Toro, reduce dall’avere bloccato il Milan. Ancora peggio sta l’Atalanta in crisi di Gasperini, che vuole evitare il quarto ko di fila ospitando una squadra veloce e propositiva come il Verona di Tudor. Il Sassuolo è sempre più convincente: dopo Scamacca, Raspadori e Berardi si affida anche agli estri di Traorè e sembra in grado di dare un nuovo dispiacere al Cagliari che Mazzarri sta cercando con fatica e alterni risultati di portare in salvo. Dopo quattro sconfitte in cinque gare la Sampdoria ha l'occasione di portarsi a centroclassifica affrontando la Salernitana, che mastica amaro dopo il sorpasso al veleno con la Roma. Poco mordente sembra avere invece Udinese-Empoli: friulani favoriti anche senza Beto, mentre i toscani continuano a cercare invano quella vittoria che manca da 15 turni. La serie A registra con amarezza l’eliminazione dell’Atalanta in Europa League. L’ultima presenza è quella della Roma, approdata bene

alle semifinali di Conference, ma il bilancio, unito a quello più pesante dell’eliminazione mondiale, disegna uno scenario da incubo. La corsa scudetto è avvincente ma non entusiasmante, perché le tre protagoniste procedono con andamento lento.

Ma stavolta il Napoli non ha scuse: scende in campo a Pasquetta conoscendo il risultato delle milanesi, e non può permettersi un ennesimo stop casalingo. Spalletti ha tutta la rosa a disposizione, toccherà a Osimhen suonare la carica. Troverà di fronte una Roma galvanizzata dallo show col Bodo, grazie anche alla splendida tripletta di Zaniolo. Tra Spalletti e Mourinho sarà una lotta serrata: come il portoghese ha bloccato all’andata la striscia di 9 vittorie partenopee, così il toscano vuole interrompere gli 11 risultati positivi dei giallorossi. Allegri invece si affiderà al trio Dybala-Vlahovic-Morata per venire a capo della resistenza del Bologna, che gioca nel nome di Mihajlovic. Forse riposerà Cuadrado, reduce dal rinnovo di contratto. Vlahovic seguirà con un occhio interessato anche Lazio-Torino visto che Immobile è tornato a staccarlo nella classifica marcatori. Il tridente laziale Anderson-Immobile-Zaccagni troverà qualche difficoltà affrontando la difesa granata imperniata su Bremer, mentre in avanti Belotti, supportato da Brekalo e Pobega, cercherà un’impresa in grado di impreziosire un campionato in chiaroscuro. La Fiorentina di Italiano sta prendendo gusto coi quartieri alti della classifica: c'è una consapevolezza di squadra che prima mancava e che permette di sopperire alla partenza di Vlahovic. Ora che Cabral si sta integrando in serie A i viola vogliono superare il Venezia (vendicando la sconfitta dell’andata) per proseguire il sogno europeo visto che devono recuperare ancora una gara. Rischia di restare fuori invece l'Atalanta che ha perso freschezza, mordente e sicurezza, e non riesce a risalire neanche col recupero di Zapata. Un esame importante sarà quindi la sfida di lunedì col Verona di Simeone, Caprari e Barak, che vuole riprendersi almeno il nono posto dopo il sorpasso del Sassuolo.

Il programma della giornata

Spezia - Inter, oggi alle 19

Milan - Genoa, oggi alle 21

Cagliari - Sassuolo (sabato 16 aprile, 12:30)

Sampdoria - Salernitana (sabato 16 aprile, 14:30)

Udinese - Empoli (sabato 16 aprile, 14:30)

Fiorentina - Venezia (sabato 16 aprile, 16:30)

Juventus - Bologna (sabato 16 aprile, 18:30)

Lazio - Torino (sabato 16 aprile, 20:45)

Napoli - Roma (lunedì 18 aprile, 19:00)

Atalanta - Verona (lunedì 18 aprile, 21:00)

