Milan all'ultimo respiro. Batte la Lazio e si riprende la vetta

All’Olimipico vittoria rossonera che tiene sul filo dell’incertezza la volata scudetto: Milan e Inter sono appaiate, ma col recupero i nerazzurri potrebbero andarsene. Il Milan ha preso quasi subito il gol di Immobile, con la difesa rossonera sorpresa colpevolmente, e poi ha gradualmente conquistato metri andando alla conclusione parecchie volte senza efficacia. La Lazio ha cercato il contropiede, ma la difesa rossonera non ha più sbagliato. Qualche episodio discusso in area biancoceleste (proteste milaniste per un mani di Luis Alberto) e difficoltà milaniste in fase conclusiva, nonostante l’attivismo di Leao e Messias. Il pareggio di Giroud all’inizio della ripresa ha cambiato il volto della partita. Rossoneri trasformati. Pioli ha fatto entrare Ibra e Rebic per vincere la partita. Vi è riuscito anche perché la Lazio è incredibilmente calata. Ha deciso Tonali su tocco di Ibra. La vittoria in rimonta dell’Olimpico ha permesso al Milan di restare in vetta (+2) in attesa del recupero di Bologna-Inter che mercoledì potrebbe consentire ai nerazzurri di superarlo nuovamente. La squadra di Sarri non ha approfittato del momento difficile della squadra di Pioli ed è stata costretta a cedere. Il Milan ha ancora in mano la possibilità di vincere lo scudetto anche se il calendario è difficile. Il tecnico biancoceleste aveva inserito Patric e Radu dall’inizio in difesa, lasciando immutato il resto della formazione.

© Riproduzione riservata