Tennis, ranking Atp. Alcaraz entra nella top 10. Risalgono Fognini e Musetti

Presenta una sola variazione la top ten del circuito maschile di tennis, anche se significativa con l’ingresso del rampante Carlos Alcaraz (19 anni fra meno di due settimane, il 5 maggio), che balza al numero 9 grazie al trionfo di Barcellona. Si mantiene dunque in vetta Novak Djokovic, per quella che è la 367esima settimana complessiva da numero uno del serbo (record all-time), con 320 punti di margine ora sul russo Daniil Medvedev, rimasto sul trono solo tre settimane da fine febbraio quando aveva interrotto dopo 18 anni e spiccioli il dominio dei Fab Four.

Conferma sul terzo gradino del podio per il tedesco Alexander Zverev, a precedere lo spagnolo Rafael Nadal (allunga la striscia record a 866 settimane consecutive in top ten), con in quinta posizione il greco Stefanos Tsitsipas. Matteo Berrettini conserva il sesto posto, vedendo ridursi a 460 i punti di margine sul norvegese Casper Ruud, a sua volta avvicinato dal russo Andrey Rublev, vincitore del titolo a Belgrado (85 punti di distanza dallo scandinavo). A meno di cento punti dal moscovita ecco irrompere il lanciatissimo Alcaraz, con il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime a chiudere l’elite mondiale, da cui esce il britannico Cameron Norrie. E’ stabile al 12 posto anche Jannik Sinner, mentre fa un passo avanti Lorenzo Sonego, questa settimana al numero 27. (

La semifinale a Belgrado consente di recuperare dodici posizioni a Fabio Fognini, ora 50, mentre grazie agli ottavi a Barcellona risale sette gradini Lorenzo Musetti, portandosi alla casella 61. Di poco fuori dalla Top 100 perde una posizione Marco Cecchinato, al n.109, scivola di quattro Gianluca Mager (115) e di tre Stefano Travaglia (117), mentre è stabile Andreas Seppi (136), diventato da poco papà per la seconda volta.

Questa, comunque, la nuova classifica Atp: 1. Novak Djokovic (Srb) 8400 (--) 2. Daniil Medvedev (Rus) 8080 (--) 3. Alexander Zverev (Ger) 7465 (--) 4. Rafael Nadal (Esp) 6435 (--) 5. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5770 (--) 6. Matteo Berrettini (Ita) 4570 (--) 7. Casper Ruud (Nor) 4110 (--) 8. Andrey Rublev (Rus) 4025 (--) 9. Carlos Alcaraz (Esp) 3927 (+2) 10. Felix Auger-Aliassime (Can) 3625 (-1).

Così gli altri italiani: 12. Jannik Sinner 3029 (--) 27. Lorenzo Sonego 1540 (+1) 50. Fabio Fognini 986 (+12) 61. Lorenzo Musetti 896 (+15) 109. Marco Cecchinato 610 (-1) 115. Gianluca Mager 564 (-4) 117. Stefano Travaglia 559 (-3) 136. Andreas Seppi 468 (--) 146. Flavio Cobolli 436 (-3)

