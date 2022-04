Il City batte il Real Madrid per 4-3 in una partita memorabile!

Manchester City-Real Madrid 4-3

Marcatori: 2'pt De Bruyne, 11'pt Jesus, 33'pt e 37'st rig. Benzema, 8'st Foden, 10'st Vinicius, 29'st Bernardo Silva.

Manchester City: Ederson 6; Stones 6 (36'pt Fernandinho 6), Dias 6, Laporte 5, Zinchenko 6.5; Bernardo Silva 7.5, Rodri 6, De Bruyne 7; Mahrez 5.5, Gabriel Jesus 7 (42'st Sterling sv), Foden 7.5. Allenatore: Guardiola 6.5.

Real Madrid: Courtois 6; Carvajal 6.5, Militao 5, Alaba 5 (1'st Nacho 5.5), Mendy 6; Valverde 6, Kroos 6.5, Modric 6 (34'st Ceballos sv); Rodrygo 5.5 (25'st Camavinga 6), Benzema 7.5, Vinicius 6.5 (43'st Asensio sv). Allenatore: Ancelotti 6.

Arbitro: Kovacs (Romania) 7.

Note: ammoniti Laporte, Fernandinho, Nacho. Angoli: 4-3. Rec. 1'pt, 4'st.

Manchester. Grande spettacolo tra Manchester City e Real Madrid nell’andata della semifinale di Champions. Alla fine la spunta la squadra di Guardiola per 4-3 dopo una serie di emozioni e colpi di scena da brividi. Avvio sprint degli inglesi che passano subito con un colpo di testa di De Bruyine, il raddoppio è quasi immediato e porta la firma di Gabriel Jesus. È il solito Benze a riportare a galla gli spagnoli. Nella ripresa nuovo allungo del City con Foden e replica immediata ospite con un assolo di Vinicius. Altro sigillo di Bernardo Silva, ma il rigore di Benzema fissa il punteggio sul 4-3.

Klopp contro la sorpresa di Emery Si resta ancora in Inghilterra per la seconda semifinale di Championas League i programma questa sera alle 21 ad Anfield Road dove il Liverpool di Jurgen Klopp ospita la sorpresa Villarreal. Il “Sottomarino Giallo”, infatti, dopo aver fatto fuori le più accreditate Juventus e Bayern Monca tra ottavi e Quarti, punta a un altro scalpo eccellente per render questa sua annata europea irripetibile e magica. Sul piano teorico però i Reds, che sono in piena corsa per vincere anche la Premier League, partono con i favori del pronostico grazie a un attacco stellare (Salah-Manè-Firmino-Jota) e una maggiore abitudine al successo, ma occhio alla squadra di Emery, mago delle Coppe.

