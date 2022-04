La Roma strappa il pari in casa del Leicester: segna Pellegrini

Leicester-Roma 1-1

Marcatori: 15’ pt Pellegrini, 22’ st Lookman.

Leicester: Schmeichel 6.5; Pereira 6, Fofana 6.5, Evans 6, Castagne sv (21'pt Justin 6); Maddison 6.5, Tielemans 6, Dewsbury-Hall 6; Albrighton 5.5 (17'st Barnes 7), Vardy 5 (17'st Iheanacho 6), Lookman 6.5 (39'st A.Perez sv). Allenatore: Rodgers 6.5.

Roma: Rui Patricio 6.5; Mancini 6, Smalling 7, Ibanez 6; Karsdorp 6, Mkhitaryan 6 (11'st Veretout 5.5), Cristante 5.5, Pellegrini 7 (40'st Afena-Gyan sv), Zalewski 7 (40'st Viña sv); Zaniolo 5.5 (24'st Oliveira 6), Abraham 5.5. Allenatore: Mourinho 6.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna) 6.

Note: Ammoniti: Abraham, Dewsbury-Hall, Vardy, Zaniolo. Angoli: 11-1 per il Leicester. Recupero: 2', 5'.

Leicester. Finisce in parità l’andata delle semifinali di Conference League tra Leicester e Roma: i giallorosso strappano un buon 1-1 che fa ben sperare per il match di ritorno in programma il 5 maggio all’Olimpico. Buon primo tempo da parte della squadra di Mourinho che trova la rete del vantaggio al culmine di un’ottima azione in contropiede di Zalenski che libera l’accorrente Pelegrini in area, il capitano controlla e batte Schmeichel in uscita. Il resto della prima frazione vede gli inglesi tentare una reazione, ma i romanisti si difendono con ordine. Nella ripresa il Leicester aumenta i ritmi mentre la Roma arretra il raggio d’azione soprattutto dopo l’ora di gioco. Inevitabile, quindi, arriva il pareggio dei padroni di casa grazie alla rete di Lookman. Ancora un paio di iniziative inglesi e una buona opportunità per Abraham che non trova la porta. Tutto rinviato a sei giorni a Roma: in gioco ci sarà la finale.

Feyenoord-Marsiglia 3-2. Il primo round dell’altra semifinale premia gli olandesi a segno con Dessers (doppietta) e Sinisterra, i gol francesi sono stati siglati da Dieng e Gerson.

