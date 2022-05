Cosenza-Cittadella, prezzi popolari per la sfida salvezza. Curve a 5 euro

La Società Cosenza Calcio comunica che è attiva dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 2 maggio 2022, la prevendita per la gara Cosenza – Cittadella, valida per la 38° giornata del Campionato Serie BKT 2021/2022, in programma allo Stadio “San Vito – “Gigi Marulla” alle ore 20:30 di venerdì 6 maggio 2022.

La Società, considerata l’importanza della gara e per favorire il maggiore afflusso di pubblico, ha ridotto ulteriormente i prezzi dei tagliandi per i settori popolari (Curva Sud Bergamini, Curva Nord Catena e Tribuna A).

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con:

1) Stampa del titolo cartaceo

2) Documento d’identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza).

La Società informa che gli abbonati della stagione 2019/2020 che hanno richiesto di ottenere il rimborso del proprio credito acquistando ticket gara, potranno farlo esclusivamente presso i botteghini dello stadio e allo Store di Via Arabia non presso le prevendite esterne.

Di seguito gli orari d’apertura degli Store, gli indirizzi dei punti vendita esterni e il costo dei tagliandi per settore. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online www.vivaticket.com

Botteghini

Lunedì 2 maggio 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00 (Curva Nord “Catena”)

Martedì 3 maggio 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00 (Curva Nord “Catena”)

Mercoledì 4 maggio 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00 (Curva Nord “Catena”)

Giovedì 5 maggio 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00 (Curva Nord “Catena”)

