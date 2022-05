Miracolo in 2', il Real Madrid ribalta il City: poi Benzema regala la finalissima ad Ancelotti

Real Madrid-Manchester City 3-1

dopo i supplementari

Marcatori: 28’ st Mahrez, 45’ e 46’ st st Rodrygo, 5' pts Benzema (rig.)

Real Madrid: Courtois 7.5; Carvajal 7, Militao 5.5 (10' st Vallejo sv), Nacho 7, Mendy 6; Kroos 6 (23' st Rodrygo 8), Casemiro 5.5 (30' st Asensio 6), Modric 5.5 (30' st Camavinga 7); Valverde 6, Benzema 7.5 (14' pts Ceballos sv), Vinicius 6.5 (10' st Vazquez sv). All.: Ancelotti 7.5.

Manchester City: Ederson 5.5; Walker 6 (27' Zinchenko 6), Ruben Dias 5, Laporte 5, Cancelo 6; Bernardo Silva 7, Rodri 6 (9' pts Sterling 5.5), De Bruyne 5.5 (27' st Gundogan 6); Mahrez 7.5 (39' st Fernandinho 6), Gabriel Jesus 5 (33' st Grealish 5), Foden 6. All.: Guardiola 5.5.

Arbitro: Orsato (Ita) 6.

Note: ammoniti: Laporte, Modric, Carvajal, Militao, Valverde, Sterling, Zinchenko. Angoli 3-9. Recupero 2' pt, 6' st, 2' pts, 3' sts.

Madrid. Con una rimonta clamorosa avviata in pieno recupero e completata nei tempi supplementari, uno straordinario Real Madrid si prende di forza la finalissima di Champions League ai danni del Manchester City. Al “Bernabeu” finisce 3-1 con la doppietta di Rodrygo (90’ e 91’ a pareggiare il 3-2 del City maturato nella gara d’andata) e il rigore di Benzema nell’extratime, che ribaltano il vantaggio di Mahrez siglato a un quarto d’ora dal termine.

Passerà alla storia anche l’incredibile salvataggio di Mendy sulla linea dopo un tiro di Grealish (sarebbe valso lo 0-2), giusto qualche istante prima dell’inizio della “remuntada”. Così il 28 maggio, a Parigi, sarà l’irriducibile squadra di Carlo Ancelotti a sfidare in finale il Liverpool di Klopp.

Continua l’incubo Champions invece per i Citizens di Guardiola, che gettano al vento la possibilità di giocarsi la seconda finale consecutiva, dopo quella persa lo scorso anno con il Chelsea.

