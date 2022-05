Playoff Serie C, ecco gli accoppiamenti del primo turno fase nazionale

Oggi 5 maggio 2022 si è svolto il sorteggio per la fase nazionale dei Playoff di Serie C 2022. Dopo i risultati delle partite del secondo turno della fase a gironi, a passare alla fase Nazionale sono state Entella, Foggia, Monopoli, Pescara, Juventus U23 e Triestina. A queste squadre si andranno ora ad aggiungere le terze classificate in Regular Season nel primo turno, e le seconde nel secondo turno, quindi Palermo, Renate, Cesena, FeralpiSalò. La formula delle partite è andata e ritorno con la seconda sfida che si giocherà in casa delle teste di serie.

Per quanto riguarda le date, le sfide di andata verranno giocate il prossimo 8 maggio, mentre quelle di ritorno il 12 maggio.

Questi gli accoppiamenti:

FeralpiSalò-Pescara;

Foggia-Entella;

Palermo-Triestina;

Cesena-Monopoli;

Renate-Juventus U23.

Dal primo turno della Fase Nazionale dei playoff Serie C usciranno le cinque squadre che si andranno poi ad aggiungere a Reggiana, Padova e Catanzaro per quella che sarà la seconda fase.

© Riproduzione riservata