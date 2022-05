Imprese playoff: la Viola contro Rieti, Torrenova se la vedrà con Roseto. Le date

Taranto-Viola Reggio Calabria 60-67

CJ Basket Taranto: Diomede 23 (4/8, 5/7), Ponziani 14 (6/11, 0/1), Conte 9 (2/6, 1/3), Sergio 6 (0/2, 2/6), Gambarota 3 (1/5), Klanskis 3 (1/1), Hugo Erkmaa 2 (1/6, 0/4), Porcelluzzi, Liace, Carone, Conti, Cianci. All.: Olive

Viola Reggio Calabria: Duranti 22 (4/7, 4/8), Ingrosso 15 (2/5, 3/5), Balic 13 (4/10, 0/5), Fall 13 (5/8), Gaetano 4 (2/4), Kekovic 0 (0/2, 0/2), Barrile, Valente, Freno, Besozzi, Lazzari. All.. Bolignano

Note: parziali 16-16, 20-17, 14-16, 10-18

Taranto. I playoff non sono più un sogno ma realtà. Il traguado più desiderato la Viola riesce a centrarlo compiendo un altro capolavoro sul campo di Taranto.

Il presidente Laganà lanciato al cielo dalla squadra proprio sotto il settore ospiti assiepato da oltre una sessantina di tifosi neroarancio, è l’immagine più bella di una festa che prosegue negli spogliatoi e dietro un monitor per i tantissimi tifosi collegati da Reggio.

La Viola dopo quattro anni torna nei playoff promozione di Serie B con la certezza che il progetto societario che l’ha rilanciata dalla Serie C fino alla post season stavolta è granitico, moralmente ineccepibile, esemplare. E ora i reggini da settimi classificati incontreranno la Sebastiani Rieti, seconda nel girone C.

Sant'Antimo-Torrenova 72-75

Sant’Antimo: Obinna Anaekwe 1 (0/2), Ignacio Ochoa 8 (2/6, 1/2), Puca, Maggio ne, Verazzo (0/1), Cantone 12 (2/3, 2/6), Coviello 21 (2/2, 5/7), Sabatino (0/1), Battaglia 11 (1/3, 3/10), Buono 5 (1/2, 1/3), Cena 14 (2/6, 2/4). All. Origlio.

Torrenova: Tinsley (0/3), Zanetti 9 (4/6, 0/2), Vitale 22 (9/12, 1/7), Perin 10 (2/6, 1/3), Bolletta 8 (4/5), Nuhanovic ne, Saccone ne, Farina 6 (2/3, 0/1), Bianco 2 (0/2), Galipò 2, Zucca 16 (5/8, 2/2). All. Bartocci.

Arbitri: Cassinadri e Bergami

Note: parziali 18-18, 28-36, 51-65; Tiri liberi: Sant'Antimo 10/15, Torrenova 11/18; Tiri da due: Sant'Antimo 10/25, Torrenova 26/43; Tiri da tre: Sant'Antimo 14/33, Torrenova 4/17; Rimbalzi: Sant'Antimo 29, Torrenova 37; Usciti per 5 falli Zucca e Buono.

Sant’Antimo. Una straordinaria Torrenovese conquista i playoff vincendo a Sant'Antimo un vero e proprio spareggio per la post-season. Negli ultimi 2' di gioco, intensi e palpitanti, Sant'Antimo le prova tutte, ma, Torrenova è brava a saper gestire con grandissima sagacia e freddezza i secondi decisivi e riesce a conquistare un successo che regala i playoff ad un piccolo centro e ad una società che centra un risultato storico e che non finisce di stupire. Da ottava Torrenova incontrerà Roseto, prima del girone C.

TABELLONE 1

1A La Patrie San Miniato – 8B Pontoni Monfalcone

4B Gemini Mestre – 5A Riso Scotti Pavia

3A Paffoni Fulgor Omegna – 6B Civitus Allianz Vicenza

2B Ferraroni Juvi Cremona – 7A S.Bernardo/Abet Langhe Roero

TABELLONE 2

1B Gesteco Cividale – 8A Maurelli Group Libertas Livorno

4A 3G Electronics Legnano – 5B WithU Bergamo

3B Rucker Belcorvo San Vendemiano – 6A Solbat Piombino

2A Elachem Vigevano – 7B Rimadesio Desio

TABELLONE 3

1C Liofilchem Roseto – 8D Fidelia Torrenova

4D Virtus Kleb Ragusa – 5C Luciana Mosconi Ancona

3C RivieraBanca Basket Rimini – 6D CJ Basket Taranto

2D Tecnoswitch Ruvo di Puglia – 7C Raggisolaris Faenza

TABELLONE 4

1D Moncada Energy Agrigento – 8C Andrea Costa Imola

4C Kienergia Rieti – 5D Virtus Arechi Salerno

3D Lions Basket Bisceglie – 6C Goldengas Senigallia

2C Real Sebastiani Rieti – 7D Pall. Viola Reggio Calabria

LE DATE

Domenica 15, martedì 17, venerdì 20, domenica 22, mercoledì 25 maggio

NOTE

– Le date indicate possono subire variazioni per eventuali indisponibilità dei campi di gioco.

– Gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa delle squadre con il fattore campo a favore.

