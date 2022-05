La Fiorentina affonda la Roma e l'agguanta a quota 59. E' bagarre per l'Europa

Fiorentina-Roma 2-0

Marcatori: 5' pt Gonzalez (rig), 11' pt Bonaventura.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6.5; Venuti 6, Milenkovic 6.5, Igor 6.5, Biraghi 6 (45'st Terzic sv); Bonaventura 7 (31'st Maleh sv), Amrabat 7, Duncan 6.5; Ikonè 6 (45'st Saponara sv), Cabral 5.5 (31'st Piatek sv), Gonzalez 6.5 (45'st Callejon sv). In panchina: Rosati, Dragowski, M.Quarta, Nastasic, Torreira, Munteanu, Kokorin. Allenatore: Italiano 7.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 5.5, Smalling 6, Ibanez 5.5; Karsdorp 5.5 (44'st Spinazzola sv.), Cristante 5.5, Olivera 5 (1'st Zaniolo 5.5), Veretout 5.5, Zelenski 5.5 (21'st El Shaarawy 5.5); Pellegrini 6 (30'st Carles Perez sv), Abraham 5.5 (44'st Shomurodov sv). In panchina: Fuzalo, Diawara, Kumbulla, Mitland-Niles, Vina, Bove, Afena-Gyan. Allenatore: Mourinho 5.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 5.5.

NOTE: serate fresca, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 29.580 per un incasso di 665.196,50 euro. Ammoniti: Amrabat, Bonaventura, Duncan, Mancini. Angoli: 5-3 per la Fiorentina. Recupero: 3', 4'.

Firenze. La Fiorentina ha sconfitto la Roma per 2-0 nel posticipo della 36esima giornata di serie A, raggiungendo proprio i giallorossi (e l’Atalanta) in classifica a quota 59. Ai viola è bastata una partenza sprint per avere ragione degli ospiti: al 4' il gol di Gonzalez su calcio rigore, al 10' il raddoppio firmato da Bonaventura.

