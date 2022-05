L'addio di Lorenzo Insigne al Napoli, giro di campo con 'O surdato 'nnammurato

«'O surdato 'nnammurato» negli altoparlanti dello stadio Maradona, i cori del pubblico, gli applausi e le lacrime di Lorenzo Insigne, che saluta così i suoi tifosi nell’ultima gara casalinga del Napoli della stagione 2021/2022. Lo scugnizzo partenopeo, nato e cresciuto con l’azzurro addosso, in estate partirà alla volta del Canada per iniziare la sua nuova avventura con il Toronto. Insigne ha salutato segnando anche un gol, quello del momentaneo raddoppio su rigore (ripetuto dopo aver colpito il palo), festeggiato da tutto il pubblico con un gran boato. Poi dopo il triplice fischio il giro di campo insieme ai figli, per prendersi l’ultima ovazione da parte dei suoi tifosi.

«Ringrazio tutti i tifosi, per me da napoletano è indescrivibile, Napoli è casa mia, non dimenticherò mai». Così un emozionatissimo Lorenzo Insigne, ai microfoni di DAZN, nel giorno della sua ultima partita con la maglia del Napoli. «Voglio ricordare i 10 anni che ho trascorso qua - ha aggiunto - momenti belli e momenti meno belli ma sempre uniti con i tifosi. L’amore per questa maglia e per la città è troppo forte ma ci sono dei momenti fare scelte. Io ho dato tutto, non ho rimpianti, spero che anche i tifosi la pensino come me». Insigne ha poi voluto ringraziare «tutti gli allenatori che ho avuto qua, i compagni che hanno speso belle parole per me, vuol dire che in questi dieci anni qualcosa di buono ho fatto. Grazie grazie grazie». «Spero di aver lasciato un grandissimo ricordo- ha concluso Insigne - ho fatto la mia scelta, la società la sua, stiamo bene cosi. Anche se andrò lontano il mio cuore è qua e ogni volta che potrò tornerò in tribuna a tifare Napoli».

© Riproduzione riservata