Da un 10 all’altro. Anche Alessandro Del Piero ha voluto rendere omaggio a Paulo Dybala, che oggi giocherà la sua ultima partita da giocatore della Juventus all’Allianz Stadium. «Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! - il saluto via social dell’ex numero 10 della Juve - E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà».

