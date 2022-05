Giro d'Italia, è bis azzurro. Oldani trionfa nella tappa Parma-Genova

Stefano Oldani si è imposto nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2022, da Parma a Genova, di 204 chilometri. Secondo successo italiano consecutivo dopo l'affermazione di Dainese, con il corridore dell’Alpecin-Fenix capace di beffare Lorenzo Rota (Intermarché) nella volata finale per quella che è la vittoria più importante della sua carriera. Podio completato dall’olandese Gijs Leemreize (Jumbo-Visma). Quarto posto per Bauke Mollema (Trek-Segafredo), mentre Wilco Kelderman chiude in sesta piazza con 57" di ritardo. La maglia rosa rimane ancora sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo), giunto al traguardo con il gruppone con diversi minuti di distacco dai primi. Prossimo appuntamento domani, venerdì 20 maggio, con la tredicesima tappa, la Sanremo-Cuneo, di 150 chilometri.

"Vittoria di squadra, la volevo"

E' un’ondata d’emozioni, ho lavorato duro per essere qui. Ho fatto molte alture quest’anno. Volevo questo risultato, non è stato facile. Quando ho realizzato di aver vinto non sono riuscito a trattenermi. La mia mentalità è sempre la stessa, ci tenevo tanto. E’ stato più complicato mentalmente che fisicamente e tutto ciò mi ripaga di vari sacrifici, è veramente gratificante. Questa vittoria è di squadra, Van der Poel oggi giocava un ruolo importante in fuga. Poi si è creato il gap e ho trionfato". Queste le parole di Stefano Oldani, corridore dell’Alpecin-Fenix, ai microfoni della Rai dopo la vittoria della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2022, da Parma a Genova, di 204 chilometri.

Questo l’ordine di arrivo della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2022, da Parma a Genova, di 204 chilometri.

1. Stefano Oldani ITA (Alpecin-Fenix) 4h26'47"

2. Lorenzo Rota ITA (Intermarché) s.t.

3. Gijs Leemreize NED (Jumbo-Visma) +00'02"

4. Bauke Mollema NED +00'57"

5. Santiago Buitrago Sanchez COL s.t.

6. Wilco Kelderman NED s.t.

7. Lucas Hamilton AUS s.t.

8. Andrea Vendrame ITA +01'44"

9. Rein Taaramae EST +01'49" 10. Pascal Eenkhoorn NED +02'55" 20. Mathieu Van der Poel NED +07'45" 27. Juan Pedro Lopez ESP +09'08" 35. Richard Carapaz COL s.t. 47. Joao Almeida POR s.t.

