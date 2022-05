Commisso: "La Fiorentina in Europa è una gioia indescrivibile"

«Che emozione! Oggi la squadra, lo staff, lo stadio e tutta la gente di Firenze mi hanno regalato una gioia indescrivibile. Torniamo in Europa dopo sei anni e lo facciamo nel migliore dei modi, davanti a Firenze e con tutta questa gente vicina. Un grandissimo grazie all’allenatore e alla squadra, che ci hanno fatto vivere un’annata indimenticabile, alla dirigenza, a Barone e Pradè, per il grande lavoro svolto ed al meraviglioso popolo viola che non ci ha lasciati mai soli.

Finalmente siamo riusciti a riportare la Fiorentina in Europa.

Avrei voluto essere con voi! Grazie, Grazie, Grazie!!!!». Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dagli Stati Uniti, ha voluto congratularsi per l’ottima stagione della Fiorentina, che dopo sei anni tornerà a giocare in Europa, in Conference League.

