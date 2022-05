Roland Garros: Sinner, Sonego e Giorgi al terzo turno. Cecchinato si ferma

Giornata positiva per l’Italtennis al Roland Garros, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Camila Giorgi raggiungono il terzo turno mentre saluta Parigi Marco Cecchinato, battuto dal polacco Hurkacz. Non ha giocato al meglio ma ha centrato la qualificazione Jannik Sinner che impiega quattro set per avere ragione dello spagnolo Carballes-Baena: 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, al termine di una battaglia di quasi tre ore e tre quarti.

Sabato, al terzo turno, l’altoatesino proverà dall’altra parte della rete lo statunitense Mackenzie McDonald, n.60 del ranking. Dopo oltre tre mesi e mezzo è tornato a vincere due partite di fila, e per farlo ha scelto un palcoscenico importante. Lorenzo Sonego ritrova la quadra ed approda al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il 27enne torinese, n.35 del ranking e 32 del seeding, ha superato 7-6(4) 6-3 6-4, in due ore e quaranta minuti, il portoghese Joao Sousa, n.63 ATP. Prossimo avversario per il 27enne torinese - alla quinta presenza a Parigi - sabato, Casper Ruud, n.8 del ranking e del seeding. Il norvegese ha piegato in tre set il finlandese Emil Ruusuvuori in poco più di due ore con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Per Ruud, reduce dal successo al torneo di Ginevra, si tratta della sesta vittoria consecutiva, la nona negli ultimi dieci incontri disputati.

Aveva un ostacolo complicato Marco Cecchinato, ed il campo lo ha confermato. Il 29enne palermitano, n.132 ATP, è stato sconfitto 6-1, 6-4, 6-2, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, dal polacco Hubert Hurkacz, n.13 del ranking e 12 del seeding. Indiscutibile la supremazia del 25enne di Wroclaw che in tutto il match non ha concesso nemmeno una palla-break al siciliano. Ha avuto tutto il pubblico del Court 6 dalla sua parte Camila Giorgi, che ha staccato il pass per il terzo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. La 30enne di Macerata, n.30 del ranking e 28 del seeding, si è imposta 6-3, 7-5, in poco più di un’ora e mezza di partita, sulla kazaka Yulia Putintseva, 27enne di origini moscovite, n.37 del ranking. Per la marchigiana, prossimo ostacolo la vincente del match tra la statunitense Madison Brengle, n.57 del ranking, e la bielorussa Aryna Sabalenka, n.7 WTA e settima favorita del seeding.

Già al terzo anche turno Martina Trevisan. La 28enne mancina di Firenze, n.59 WTA ("best ranking"), reduce dal primo titolo WTA conquistato a Rabat proprio alla vigilia dello Slam francese. Domani, al terzo turno, dovrà vedersela con l’australiana Daria Gavrilova Saville, n.127 WTA, in tabellone grazie ad una wild card. Prosegue il cammino al Roland Garros di Daniil Medvedev. Il russo, n. 2 al mondo, ha battuto il serbo Laslo Djere nel match valido per il 2° turno: 6-3, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 37 minuti di gioco. Il russo sfiderà al terzo turno il serbo Miomir Kecmanovic, n. 28 del seeding, che ha avuto la meglio sul kazako Bublik. Iga Swiatek approda senza problemi al 3/o turno dopo aver superato la statunitense Alison Riske 6-0 6-2. Per la numero 1 al mondo prosegue l’incredibile striscia di vittorie arrivata a quota 30. Avanza a fatica Paula Badosa. Dopo l'agevole successo all’esordio sulla francese Fiona Ferro, la spagnola ha avuto bisogno di tre set (7-5 3-6 6-2) per imporsi sulla promettente Kaja Juvan, finalista la scorsa settimana nel WTA 250 di Strasburgo. Con il successo per 6-2 6-2 ai danni di Karolina Pliskova, Leolia Jeanjean, numero 227 del mondo, è diventata la giocatrice dal ranking più basso a battere una top-10 a Parigi dal 1988. Classe 1995, la francese è tornata dopo sette anni di stop per motivi di studio, e al primo torneo WTA ha centrato subito il terzo turno.

© Riproduzione riservata