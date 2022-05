Giallo finale Champions, l'Uefa passa al setaccio 2800 biglietti... falsi

L’Uefa e la Federcalcio francese valutano in 2.800 i «falsi biglietti scansionati» sabato in occasione della caotica serata di Champions League allo Stade de France. La cifra più volte citata dalle autorità francesi, a cominciare dal ministro dell’Interno Gérald Darmanin, è stata finora di una «frode massiccia con 30-40.000 persone» coinvolte. Uefa e Federcalcio hanno dato la loro valutazione del caso nel corso della riunione che si è tenuta ieri al ministero dello Sport, aggiungendo fra l’altro che fra i 2.800 biglietti scansionati potrebbero essere rientrati anche dei biglietti regolari che non hanno attivato in modo corretto il rilevatore al momento dei controlli.

