Serie C, Ghirelli propone nuova formula: "Aumentare impiego dei giovani"

«Una nuova formula del campionato, che coinvolga sempre più i giovani». E’ la proposta lanciata dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a conclusione di una stagione lunga, difficile, ma anche entusiasmante. «I Playoff si confermano un format vincente - ha aggiunto Ghirelli, oggi dalla sede di Firenze - ma questo, dati tv e social alla mano, è l’anno giusto per cambiare e riformare: bisognerà aprire un tavolo di riflessione, ma la nuova formula del campionato, l'impiego dei giovani in campo e la riqualificazione degli stadi rappresentano punti per noi irrinunciabili».

