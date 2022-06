Raffaeli spaziale! Doppio oro a 18 anni agli Europei di ginnastica ritmica. Farfalle prime

Storica impresa per Sofia Raffaeli e per la ginnastica ritmica italiana. Sofia, 18 anni, marchigiana, in poche ore ha scritto la storia non solo del movimento azzurro ma anche dello sport italiano. In una mattina la ginnasta azzurra ha conquistato il titolo europeo al cerchio e alle clavette e l’argento alla palla. Prima della Raffaeli mai nessuna azzurra aveva conquistato un podio individuale ai Campionati europei. Ciò che non era accaduto dalla prima edizione di Madrid 1978, si è avverato oggi all’Expo di Tel Aviv in Israele nel corso della giornata conclusiva della 38/a edizione dei Campionati europei di ginnastica ritmica. Il primo oro Sofia l’ha conquistato al cerchio, attrezzo nel quale vanta già un bronzo iridato. La portacolori delle Fiamme Oro, allenata da Julieta Cantaluppi alla Ginnastica Fabriano, con 36 punti netti ha preceduto l’israeliana Daria Atamanov (34.900), ieri vincitrice dell’All Around, e la bulgara Boryana Kaleyn (33.900).

Brillano anche le Farfalle

Dopo la delusione per l’oro mancato ieri nell’All Around, le Farfalle salgono sul tetto d’Europa nelle due finali di specialità agli Europei di Tel Aviv, in Israele. Era da Guadalajara 2018 che le azzurre dell’ Aeronautica Militare non salivano sul primo gradino del podio di specialità e, prima ancora, a Torino 2008. Questa volta però il bottino europeo è il più ricco di sempre. Maurelli e compagne sono tornate sula pedana israeliana vincendo la medaglia d’oro nei cinque cerchi e con nastri e palle, che si aggiungono agli argenti di ieri nell’All around e team ranking

