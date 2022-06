Domani parte il "Giro Donne": 5 regioni da Cagliari a Padova

24 squadre, le migliori del mondo, 144 atlete, 10 tappe e 1000 km, attraverso Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Sono i numeri del "Giro Donne", la più importante gara a tappe del ciclismo femminile, che partirà giovedì 30 giugno da Cagliari per concludersi domenica 10 luglio a Padova.

La Rai, che detiene i diritti esclusivi free-to-air della gara, dedicherà alla corsa rosa - la maglia simbolo del primato in classifica generale, a proposito, è stata donata alla UNHCR, in un gesto all’insegna della solidarietà e della pace e che esprime la vicinanza dell’organizzazione del Giro Donne all’attività dell’Agenzia dell’ONU per i Rifugiati - un racconto quotidiano, su Rai2, di quarantacinque minuti, tra le 14 e le 14.45, ovvero fino alla conclusione della frazione, prima dell’inizio della telecronaca del Tour de France, per un pomeriggio tutto all’insegna delle due ruote. Il commento del Giro Donne 2022 sarà di Umberto Martini e Giada Borgato.

