F1, Sainz in pole position a Silverstone: la Ferrari... respira

La prima pole della sua carriera in Formula 1 Carlos Sainz l’ha ottenuta nel momento in cui la Ferrari ne aveva più bisogno. L’exploit del 27enne di Madrid sull'asfalto bagnato di Silverstone è una bella iniezione di autostima per Maranello, che in Inghilterra spera di essere emersa da un periodo non facile. Il suo giro magistrale in qualifica ha relegato in seconda posizione la Red Bull di Max Verstappen (staccato di 0,072 millesimi), che aveva condotto gran parte della sessione, fino ad incappare in un testacoda. Anche la seconda linea promette scintille al via, con Charles Leclerc e l’altra Ferrari affiancati alla Red Bull di Sergio Pérez.

«Un gran giro, ma ho avuto molti problemi con l’acqua stagnante. Pensavo non fosse niente di speciale, quando ho guardato il tabellone ed ho visto il tempo è stata una sorpresa», ha commentato Sainz, che ha così risposto alle critiche di chi si attendeva di più da lui alla seconda stagione in Ferrari. «Concedersi la prima pole è sempre speciale, soprattutto a Silverstone - ha aggiunto - Tutto bello». Al momento quinto nella classifica provvisoria del mondiale, Sainz ha dato tutto nel rush finale della Q3, fermando il cronometro sull'1'40"983. Un bel regalo nel fine settimana della sua 150a partenza in un GP. Ora gli manca solo la prima vittoria per renderlo perfetto. Le condizioni meteo per la giornata di domani si preannunciano più clementi, secondo le previsioni di Météo France per la FIA. Oggi le qualifiche sono state tormentate da scrosci di pioggia e raffiche di vento intermittenti.

«Bisognava trovarsi in pista al momento giusto. Penso che essere in prima fila sia un’ottima cosa e abbiamo una buona macchina da corsa sia sull'asciutto che sul bagnato» ha assicurato il leader del mondiale Verstappen.

«Il passo gara c'è - le parole di Leclerc - e se tutto fila liscio posso fare bene, molto dipenderà dalla gestione delle gomme, dovremo decidere se con una o due soste. Sono felice per Carlos. Ha fatto un ottimo lavoro. Io sono andato in testacoda all’ultimo giro, quello in cui devi dare il massimo, non meritavo la pole».

Davanti agli spettatori osannanti, i piloti Mercedes Lewis Hamilton e George Russell hanno conquistato rispettivamente la 5/a e l’8/a posizione. Il sette volte campione del mondo ha così interrotto la sua serie di otto partenze in prima fila nella gara di casa. Mercedes, come Alpine e Williams, sono arrivate a Silverstone con una serie di modifiche alle loro monoposto. Lando Norris (McLaren) ha strappato il sesto posto in griglia, mentre Fernando Alonso partirà settimo al volante della sua Alpine. Nono posto per il cinese Zhou Guanyu (Alfa Romeo), autore della miglior prestazione in qualifica nella sua prima stagione in F1.

