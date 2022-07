Wimbledon, Nadal non muore mai! Rimonta Fritz in 5 set ed è in semifinale

Rafael Nadal si è qualificato per la semifinale del torneo di Wimbledon, l’ottava nella sua carriera, battendo al quinto set lo statunitense Taylor Fritz, col punteggio di 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6. Lo spagnolo dovrà ora affrontare l’australiano Nick Kyrgios, che ha avuto la meglio sul cileno Garin. E’ stata un’impresa quella del 36enne n.4 al mondo che nel secondo set si era fermato per un problema fisico, ricorrendo al medical time out e facendo temere per un suo ritiro dal match. Ma Nadal non si è arreso, prima recuperando un set di svantaggio e imponendosi 10-4 al tie-break del quinto set, dopo quattro ore e 20' di gioco.

Sembrava finita a metà del secondo set, quando Nadal rientra negli spogliatoi per un trattamento col fisioterapista. Se papà Sebastian fa ampi cenni di gettare la spugna, Rafa non molla e, dopo 4 ore e 21 minuti, avrà ragione lui. "Onestamente qualcosa non va agli addominali - racconta a caldo - ho dovuto trovare un modo per servire in maniera diversa, in tanti momenti ho pensato che non sarei stato in grado di finire la partita ma il campo mi ha dato energia. A me piace giocare queste partite, davanti a questo pubblico, che ringrazio - ha detto lo spagnolo ricevendo in cambio un’ovazione -, e li ho trovato la forza". Per due volte avanti di un set, invece, Fritz può rammaricarsi di una ghiotta chance mancata. Nadal trascina la partita nel suo campo preferito, nella lotta, vincendola grazie a un maggior ventaglio di soluzioni e a un dritto devastante nelle ultime fasi.

In campo femminile continua a ruggire Simona Halep, decisa a riconfermarsi sui prati londinesi dopo il titolo del 2019: 6-2 6-4 a un’Amanda Anisimova che si accende troppo tardi e semifinale da giocare contro Elena Rybakina. La russa naturalizzata kazaka rimonta l’australiana Ajla Tomljanovic (4-6 6-2 6-3) per il risultato più importante della sua carriera e domani andrà a caccia della sua prima finale Slam. In apertura di Centre Court, a partire dalle 14.30 italiane, prima l'altra semi tra Ons Jabeur e la sorpresa Tatjana Maria, 34 anni e mamma di due figlie.

