B... evenuti a Reggio Calabria, l'antipasto di un menù stellato

Sarà il campionato di serie B forse più bello di sempre. Il giorno del gran ballo è fissato: venerdì 12 agosto con l’anticipo, poi nel week-end il resto del programma. Oggi conosceremo gli incroci emozionali. E il sapore forte di ciò che sarà il menù lo sentiremo in un prologo che è molto di più di un aperitivo. La Serie B svelerà tutto il suo fascino in un luogo che fa della bellezza il suo dna: il lungomare e l’Arena di Reggio Calabria, in quel chilometro più bello d’Italia che stasera unirà virtualmente lo sport e la maestosità dello Stretto.

La promozione di piazze prestigiose come Palermo e Bari, la retrocessione dalla serie A di Genoa, Venezia e Cagliari disegnano una mappa a cui sta stretto il convenzionale emblema di Cadetteria. Forse solo nell’anno di Juve e Napoli la B aveva avuto tale prestigio, ma non c’era certo questa concorrenza. E tra tanti ingredienti l’entusiasmo della Reggina targata Saladini-Inzaghi e il Cosenza del rilancio. Il modo più bello per stare al tavolo dei grandi.

