Mondiali atletica: Vallortigara bronzo nel salto in alto. Tortu fuori dalla finale dei 200

Elena Vallortigara, già campionessa italiana assoluta di salto in alto, ha conquistato il bronzo a Eugene, in Oregon, la prima medaglia dell’Italia ai Mondiali di atletica.

La trentenne di Schio (Vicenza), tornata ai livelli di quattro anni fa, ha saltato 2 metri al primo tentativo, in una gara quasi senza errori.

Medaglia d’oro per l’australiana Eleanor Patterson (2.02 al primo tentativo), argento per l’ucraina Jaroslava Mahuchikh, (2.02 al secondo tentativo).

Tortu fuori dalla finale 200 per 3 millesimi

Per appena tre millesimi Filippo Tortu è rimasto escluso dalla finale mondiale dei 200 metri. All’azzurro non è bastato correre in semifinale il nuovo primato personale di 20"10.096, secondo tempo di sempre in Italia dopo il leggendario 19"72 di Pietro Mennea. Nella terza semifinale, Tortu è stato preceduto dall’americano Erriyon Knighton primo con 19"77 ed il canadese Aaron Brown con 20"10.096. La finale è in programma venerdì alle ore 4,50.

