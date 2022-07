Mondiali di scherma: l'Italia maschile vince oro a squadre nel fioretto

L’Italia maschile ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre del fioretto ai Campionati mondiali di scherma a Il Cairo in Egitto. Gli azzurri Alessio Foconi, Tommaso Marini e Daniele Garozzo hanno battuto per 45 a 39 gli Stati Uniti. Dopo quattro anni il fioretto maschile azzurro a livello di squadra torna sul tetto del mondo. Nella giornata conclusiva della 68esima edizione della rassegna iridata svoltasi al 'Cairo Stadium Indoor Halls Complex' della capitale egiziana, gli azzurri Alessio Foconi, Tommaso Marini e Daniele Garozzo unitamente alla riserva Guillaume Bianchi, hanno confermato la tradizione del fioretto italiano.

Il cammino dell’Italia, allenata dal commissario tecnico Stefano Cerioni, era iniziato con la vittoria ai trentaduesimi sull'Uzbekistan per 45 a 31, proseguito con quella sul Brasile ai sedicesimi (45-17) e ai quarti di finale sulla Corea del Sud (45-30). In semifinale gli italiani hanno nettamente sconfitto per 45 a 33 il Giappone. Nella finale valida per la medaglia d’oro contro gli statunitensi Chase Emmer, Nick Itkin ed Alexander Massialas, gli azzurri hanno dominato la scena e vinto per 45 a 39.

Quella di oggi a Il Cairo per il fioretto maschile a livello di squadra è il 24esimo titolo mondiale dall’edizione di Napoli 1929. E’ dal 2013 che il fioretto maschile italiano va sempre a medaglia nella rassegna iridata e quello odierno è il quinto successo nelle ultime sette edizioni (oro nel 2013-2015-2017-2018-2022, bronzo nel 2014 e 2019).

Il medagliere del Mondiale in Egitto vede al primo posto la Francia con un totale di 8 medaglie (4 d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo) davanti alla Corea del Sud con 3 (tutte d’oro) ed Italia con 8 (2 ori, 4 argenti e 2 bronzi).

L'altro oro azzurro a Il Cairo è stato quello di ieri conquistato nel fioretto femminile a squadre da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo ed Alice Volpi. La prossima edizione si svolgerà nel 2023 a Milano.

