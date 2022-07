Formula 1: nel GP di Francia la Ferrari di Leclerc contro un muro. Vince Verstappen, quinto Sainz

Max Verstappen vince il Gran Premio di Francia e probabilmente mette un’ipoteca sul secondo mondiale consecutivo. Tutto ciò grazie al terzo ritiro stagionale del rivale Charles Leclerc, finito contro le barriere quando era in testa alla corsa.

L’olandese della Red Bull ringrazia e trionfa in solitaria, volando a +63 in vetta alla classifica sul pilota della Ferrari. Secondo arriva Lewis Hamilton con la Mercedes per la prima volta quest’anno, dopo quattro terzi posti di cui gli ultimi tre consecutivi. Chiude il podio l’altra Mercedes di George Russell davanti a Sergio Perez e Carlos Sainz, straordinario in rimonta con la Ferrari partita dalla 19 posizione.

Leclerc deluso

«Non posso permettermi di fare questi errori. Non serve a nulla essere in alto e lottare per il mondiale se poi succede questo. Se perderò il campionato per 32 punti, dopo l’errore a Imola e qui in Francia, saprò da dove vengono». Si esprime così un deluso Charles Leclerc dopo il ritiro nel Gran Premio di Francia a causa di un incidente contro le barriere dopo un testacoda. Il pilota della Ferrari, con questo terzo zero stagionale, rischia di vedere scivolare via il mondiale. «Vedremo a fine anno, ma così non va. Spingevo perchè la sosta era vicina, ma anche gli altri piloti spingevano. Colpa tutta mia», conclude il monegasco.

