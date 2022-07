Mondiali atletica: al barese Stano il primo oro italiano. Trionfo nei 35 km di marcia

Prima medaglia d’oro dell’Italia ai Mondiali di atletica di Eugene, col campione olimpico della 20km di marcia Massimo Stano che ha vinto il titolo nella 35m chilometri.

Dall’oro olimpico nella 20 chilometri all’oro mondiale nella 35 km, la nuova realtà della marcia. Massimo Stano con una gara perfetta sotto l’aspetto tecnico ma anche tattico di gestione delle forze, ha dominato la scena facendo la differenza negli ultimi chilometri quando ha deciso di rompere gli indugi e scappar via in progressione. Sulle strade di Eugene, Stano ha scritto una delle pagine più belle dell’atletica azzurra. Il poliziotto pugliese, 30 anni di Grumo Appula, ha vinto in 2 ore 23'13 precedendo il giapponese Masatora Kawano (2h23'15/record asiatico) e lo svedese Perseus Karlstroem (2h23'44).

Pugliese di origine

Bottiglie di spumante e bandiere dell’Italia che sventolano nel cortile di «Rigenera» a Palo del Colle, nel Barese, dove un centinaio di amici e simpatizzanti del fan club, si sono ritrovati per guardare su un maxi schermo, col fiato sospeso, il nuovo record scritto dal loro concittadino Massimo Stano nella 35km: è lui il primo campione del mondo nella storia della 35 chilometri di marcia. «A distanza di un anno, dopo l’oro olimpico nella 20 km, siamo ancora qui a festeggiarlo a dirgli grazie per quello che fa per tutta l’atletica italiana: lascia un segno della Puglia nel mondo», ha detto un fan dopo la gara. «Sono felicissimo per questa consacrazione sportiva che Massimo Stano ha raggiunto - ha detto all’Agi il sindaco di Palo, Tommaso Amendolara -. Un campione umile dotato di un talento straordinario che unito a tanto lavoro e sudore può portarti sul tetto del mondo. Palo del Colle è orgogliosa di Massimo e Massimo Stano è orgoglioso di essere cittadino di Palo del Colle».

