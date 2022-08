Serie C, ufficiali i gironi. Ecco tutte le avversarie di Catanzaro, Crotone e Messina

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2022/2023. Le novità sono rappresentate dalla Viterbese e dal Pescara. Domani i calendari

ACR Messina

Audace Cerignola

Avellino

Catanzaro

Crotone

Fidelis Andria

Foggia

Gelbison

Giugliano

Juve Stabia

Latina

Monopoli

Monterosi Tuscia

Pescara

Picerno

Potenza

Taranto

Turris

Virtus Francavilla

Viterbese

© Riproduzione riservata