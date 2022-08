Berardi si scaglia contro un tifoso dopo il ko del Sassuolo. Poi le scuse VIDEO

La Procura federale ha aperto un procedimento nei confronti di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo. Il giocatore ieri, dopo la sconfitta contro il Modena in Coppa Italia, stava per scagliarsi contro un tifoso che lo aveva provocato e insultato e solo l’intervento dei presenti e della polizia ha evitato che i due venissero in contatto. Qualche ora più tardi Berardi si è scusato via social ma non è bastato a evitare l’intervento della Procura Figc.

L'attaccante si è scusato attraverso una Instagram story: "Ho sbagliato".

© Riproduzione riservata