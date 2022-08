Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi del torno Atp di Montreal. Il 20enne altoatesino, n.12 al mondo e settimo favorito del seeding, ha ceduto per 6-2 6-4 in un'ora e 24 minuti di gioco al 31enne spagnolo Pablo Carreno Busta (n.23) che in precedenza aveva estromesso dal torneo Matteo Berrettini.

A Toronto intanto ko agli ottavi anche Camila Giorgi, sconfitta in rimonta per 3-6 6-0 7-5 dopo quasi due ore dalla statunitense Jessica Pegula.

