Montreal, primo acuto in un Master 1000 per Carreno Busta: battuto Hurkacz

Pablo Carreno Busta ha vinto il torneo Masters 1000 di Montreal battendo in tre set, 3-6 6-3 6-3, il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 8 del tabellone. Il tennista spagnolo, che con questo successo salirà al numero 11 delle classifiche Atp, ha conquistato così, a 31 anni, il trofeo più importante della sua carriera, frutto di un torneo perfetto in cui ha sconfitto anche Matteo Berrettini e Jannik Sinner. In terra canadese, Carreno Busta ha mostrato un gioco solidissimo fatto di pochissimi errori, in finale quelli 'gratuitì sono stati appena 10 contro i 24 del polacco, e un servizio affidabile, raramente sceso sotto il 60-70%, sia con la prima che con la seconda palla. Ora il circuito si sposta sul cemento americano, a Cincinnati, altra tappa importante verso l’ultimo slam della stagione, gli Us Open, che prenderanno il via il prossimo 29 agosto

